Суд отказал в жалобе на сквотеров, захвативших дом россиянина в Амстердаме

Суд в Нидерландах отказался принудительно выгнать сквоттеров из дома бывшего гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме. Судья посчитал неубедительными причины того, чтобы здание оставалось пустовать.

Сквоттеры поселились в доме Воложа около дух недель назад. Адвокаты бизнесмена подали прошение о выселении людей, захвативших собственность россиянина, попавшую под санкции. Юристы указали, что дом не предназначен для аренды, а только для личного пользования. Владелец с семьей намерены время от времени приезжать в Амстердам и жить в этом доме.

Суд посчитал данное утверждение «не убедительным», отметив, что россиянам теперь затруднительно попасть в Нидерланды. Сквоттеров могли бы немедленно выселить ради предстоящего ремонта здания, но внесение изменений может увеличить стоимость дома, что не согласуется с санкциями.

«Судья не усмотрел немедленных причин для приказа о выселении, поскольку нет законных оснований для того, чтобы здание оставалось вакантным», – пишет NL Times.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Под ограничения попали российские компании и граждане, чьи активы были заморожены в ряде стран. Киев настаивает на конфискации части российских активов в свою пользу, и в Европе прорабатывается вопрос законодательной базы для подобных действий. в России предупредили о серьезных последствиях отъема активов.

Амстердам, Наталья Рязанова

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