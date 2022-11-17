Названы города-миллионники с самыми доступными новостройками

Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск и Самара возглавили список российских городов-миллионников с самым доступным жильем в новостройках. В рейтинге городов с дешевыми квартирами на вторничном рынке лидируют четыре города из этой пятерки, рассказал глава ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров.

В среднем, квадратный метр в новых домах в Волгограде стоит 80 270 рублей, Челябинске – 85 984 рублей, Воронеже – 95 172 рублей, в Омске – 100 тыс. рублей, Самаре – 101 439 рублей. Самые дорогие квартиры в новостройках в Москве – 302 780 рублей за квадрат, Петербурге – 252 891 рублей, Казани – 189 088 рублей, Новосибирске – 132 921 рублей и Краснодаре – 132 277 рублей.

В топ-пять городов-миллионников с самым доступным жильем на вторичном рынке вошли Челябинск – 64 865 рублей за квадратный метр, Волгоград – 77 273 рублей, Омск – 83 824 рубля, Пермь – 85 965 рублей, Воронеж – 87 173 рубля. Дороже всего вторичка в столице – 284 960 рублей за квадрат, Петербурге – 198 109 рублей, Казани – 137 795 рублей, Нижнем Новгороде – 112 113 рублей, Новосибирске – 107 095 рублей.

Эксперт пояснил, что стоимость жилья напрямую связана с уровнем доходов жителей города и социально-экономического развития региона. Влияет на цену также число застройщиков, экологическая обстановка. Последний фактор показателен при сравнении цен на новостройки в Челябинске и Казани: в столице Татарстана цены вдвое выше при небольшой разнице в уровне зарплат, пишут «Известия».

Эксперты рынка недвижимости спрогнозировали рост цен осенью из-за повышения спроса. По их оценкам, к концу года цены могут подняться на 10%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»