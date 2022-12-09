Рассрочка, но не всем: в России могут ввести новый механизм покупки жилья

Российские власти намерены разработать механизм рассрочки на покупку жилья для некоторых категорий граждан к 2024 году. К этому хотят привлечь Минфин, Минстрой, Центробанк и ДОМ.РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на план мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Для каких категорий граждан могут ввести рассрочку, в документе не уточняется. В Госдуме предположили, что речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности.

«Рассрочка – нужный механизм, в первую очередь для определенных категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно – в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах», – отметил член думского по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По мнению парламентария, рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат. Оплачивать проценты за граждан будут региональные власти, что «соизмеримо с затратами субъектов на оплату аренды жилья для таких специалистов», сказал Якубовский. Однако при этом механизм даст больше гарантий, что работник задержится в регионе на гораздо больший срок, отметил депутат.

Эксперты полагают, что новый механизм для покупки жилья наряду с льготной ипотекой станет еще одним драйвером рынка. По словам руководителя отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлии Судаковой, эта мера может дополнительно поддержать спрос на рынке новостроек, что подстегнет строительство нового доступного жилья.

Напомним, накануне правительство России продлило программу «Дальневосточная ипотека» до конца 2030 года.

Москва, Наталья Петрова

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