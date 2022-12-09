Россияне втрое чаще брали ипотеку с низким первым взносом в 2022 году – Сбер

Доля ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом в 2022 году выросла примерно втрое. Россияне стараются по максимуму сохранить сбережения и вкладываются в недвижимость, рассказал вице-президент – директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

«Если сравнивать осень прошлого года и вторую половину этого года, то в Сбербанке доля кредитов с первоначальным взносом в 15-20% выросла с 24 до 65%. Люди сейчас максимально пытаются взять кредит», – цитирует эксперта агентство «Прайм».

Центробанк РФ напомнил, что льготная ипотека вводилась как антикризисная мера. Поэтому программу нецелесообразно продлевать, эта мера уже сработала.

Москва, Наталья Рязанова

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