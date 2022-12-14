Спрос на аренду элитного жилья в Москве рухнул на 22%

Количество сделок по аренде элитного жилья в Москве в текущем году сократилось на 22%. Падение активности на рынке спровоцировало снижение цен в среднем на 18% – до 222 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate.

В компании снижение спроса объяснили отъездом за границу части потенциальных клиентов и уходом с местного рынка зарубежных компаний, пользовавшихся услугами корпоративной аренды.

Как отмечают в Intermark, во второй половине года собственники стали активнее предлагать скидки на аренду. Сейчас их диапазон составляет 16-31% от стоимости в сравнении с 9-19% в 2021 году. Арендодатели идут на уступки в 51% сделок, год назад этот показатель составлял 39%.

По данным компании, в настоящее время наибольшей популярностью среди арендаторов пользуется элитное жилье в районе Арбата, Ленинградского проспекта и станций метро «Кропоткинская», «Лубянка» и «Китай-город».

Москва, Наталья Петрова

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