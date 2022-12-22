Риелторы рассказали, насколько подешевела аренда жилья в России

В крупных городах России за год подешевела аренда жилья. Так, в Москве стоимость аренды однокомнатной квартиры упала на 21%, а в Санкт-Петербурге снять однушку стало дешевле на 14%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные риелторской компании «Этажи».

Аренда однокомнатной квартиры в Казани снизилась на 6%, в Красноярске – на 3%.

Подешевела и аренда двушек. В Москве – на 11%, в Петербурге – на 8%. На 5% снизилась стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Новосибирске, на 3% – в Екатеринбурге и Самаре.

В «Этажах» динамику объяснили тем, что спрос на аренду падает, а предложение растет. «На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране и так далее. Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции», – пояснил ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Как отметила замдиректора управления аренды квартир компании Оксана Полякова, сейчас спрос на 50% ниже, чем в конце 2021 года. По ее словам, после начала частичной мобилизации в конце сентября предложения на рынке арендного жилья увеличились на четверть, а спрос упал. При этом старое жилье пользуется меньшей популярностью, и стоимость его аренды падает сильнее, указывают участники рынка.

Высокая конкуренция за жильцов вынуждает арендодателей снижать цены. В среднем дисконт в сегментах жилья эконом- и комфорт-класса составляет 5-10%, отметила Полякова.

По мнению гендиректора агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрия Долгова, аренда жилья снова начнет дорожать весной. В это время традиционно оживает спрос на аренду – «в Москву и другие крупные города постоянно приезжают новые люди», отметил эксперт. Также могут вернуться уехавшие за границу граждане, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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