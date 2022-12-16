Игорь Мягков: Проблемы рынка аренды апартаментов в Москве перекочуют в 2023 год

В Москве рынок посуточной аренды апартаментов в этом году не претерпел особых изменений, несмотря на уход иностранных гостиничных Интернет-агрегаторов и отсутствие их полноценной замены. Об этом в комментарии РИА «Новый День» сообщил эксперт в сфере недвижимости Игорь Мягков. По его оценке, основная проблема связана с минимальным предложением среднего класса.

«В этом году с началом СВО было 2-3 недели затишья. Был небольшой спад, потом все восстановилось. И второй спад был после объявления мобилизации в течении недели», – отметил Мягков, уточнив, что цены в течении года оставались стабильными.

Эксперт обратил внимание, что импортозамещения ушедших весной из России иностранных агрегаторов так и не произошло. «Есть три российских более-менее приемлемые для апартаментов сервиса, но таких, как Booking.com и Airbnb все равно не появилось. Если что-то приближено, то на 60% максимум, – опций, которые были у этих платформ, нет. Ниша свободна», – пояснил он.

В этой связи Мягков отметил двукратный рост гостей, которые снимают апартаменты повторно. «Если раньше клиенты возвращались, по скромным прикидкам, в 20-25% случаев, то сейчас это почти половина», – сообщил эксперт.

По его словам, в этом году единичными были иностранные гости, исчезли также творческие группы и молодежь. «Исчезли, те, кто снимает студию для проведения фотосессий, стримов, съемки роликов для соцсетей – вот такая молодежь. Эта категория сейчас вообще отсутствует. Съемки каких-то сериалов, роликов – киносъемочные группы, – этого тоже нет уже давно», – констатировал Мягков.

Говоря о прогнозах на будущий год, эксперт отметил позитивный момент для отрасли после сокращения возможностей выезда за рубеж. «При ограниченном выезде из страны провинция путешествует в Москву или транзитом и дальше на юг. В основном, Москва, Питер, Сочи и другие крупные города. В такой ситуации не должно быть падения рынка», – считает он.

При этом Мягков полагает, что основная проблема отрасли останется главной и в 2023 году. «Хорошее достойное жилье по приемлемой цене сейчас сложно найти. Есть такая вилка – или какие-то убитые апартаменты – человек просто решил, а буду я сдавать посуточно, не приложив никакого усилия – или есть очень приличное, но по каким-то невменяемым ценам. А вот чего-то среднего… у меня вариант усредненный, то есть очень комфортно, чисто по не слишком дорогой цене. Вот именно такого варианта на рынке недостаточно. И в Москве, и Питере именно этот сегмент недовосполнен», – пояснил эксперт.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что традиционное повышение цен на новогодние праздники выглядит неадекватным. «Цены повышаются минимум в 2 раза. На выходные, даже еще не на праздники, собирался поехать в Подмосковье или соседнюю область в загородный отель. Ну, просто какие-то нереальные цены – просто поднимают в 3-4 раза, не стесняясь. Ну, не знаю, может кто-то может за это платить», – отметил он, пояснив, что причиной может быть субаренда, которую используют для посуточной сдачи порядка 70-80% предпринимателей в этой сфере.

«В целом никаких глобальных изменений в посуточной аренде в Москве не произошло и ожидать не стоит. Небольшое снижение, конечно, есть. Понятно, оно во всем, начиная от экономики и заканчивая нашим настроением. А если в общей тенденции рассматривать, особых изменений нет», – заключил Мягков.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»