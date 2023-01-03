Кабмин РФ утвердил льготную программу ипотеки для новых регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин по поручению президента подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Максимальный размер кредита по льготной ставке не более 2% для приобретения или строительства жилья в этих регионах составит 6 млн рублей. Первоначальный взнос по займу должен составлять не менее 10%. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, развитие льготной ипотеку на новых территориях – это «важный шаг в экономической интеграции регионов». «Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», – уверен он.

Напомним, в сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За вступление в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей. 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания соответствующих договоров. Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими основному закону страны. Госдума единогласно поддержала включение новых регионов в состав России.

Москва, Наталья Петрова

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