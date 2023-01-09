Рынок ипотеки в России проявил признаки пузыря

Признаки пузыря сформировались на российском рынке недвижимости, заявила глава Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. Льготная программа искажает реальную стоимость недвижимости и может привести к неплатежеспособности покупателей, считает эксперт.

Розенцвет отметила, что реальные доходы россиян не растут, а при высокой инфляции нет оснований послаблений и льгот. Однако правительство РФ продлило программу льготной ипотеки до лета 2024 года.

«Льготная ипотека пользуется довольно большим спросом среди населения. Главное, чтобы этот спрос был платежеспособным. На рынке ипотеки уже видны признаки пузыря. В тех секторах, где происходит падение цен, любые программы, стимулирующие покупку жилья, могут приводить к дальнейшему отказу заемщиков платить по кредитам», – пояснила глава НРА в интервью «Известиям».

Если первоначальный взнос составляет 20-30%, то риски пузыря снижаются. При более низком пороге может возникнуть дефолт: неплатежеспособность со стороны покупателей жилья. Основная нагрузка по проверке покупателей ложится на банки, и пока они справляются.

«Переживать пока рано, потому что большинство банков довольно качественно относятся к оценке кредитоспособности заемщиков. И цена на недвижимость упала еще не настолько критично, чтобы было невыгодно продолжать платить ипотеку», – добавила Розенцвет.

По итогам 2022 года средняя цена за квадратный метр в новостройке установилась на уровне 109,7 тыс. рублей. По мнению эксперта, в 2023 году цена еще снизится на 3-5%.

Москва, Наталья Рязанова

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