Есть успехи: в России запустят строительство деревянных пятиэтажек в 2024 году

Специалисты Федерального центра нормирования в строительстве (ФАУ «ФЦС») готовят нормативы для строительства пятиэтажных домов из дерева. Уже есть успешные завершенные проекты, заявил директор центра Андрей Копытин.

Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года. Согласно документу, специалисты должны рассчитать нормы по прочности и устойчивости будущих зданий, убедиться в их сейсмостойкости и возможностях прокладки инженерных систем.

«Есть задача до конца года обеспечить нормативную возможность строить деревянные пятиэтажные дома. Решение этой задачи будет достигнуто в рамках реализации дорожной карты», – приводит слова Копытина «Интерфакс».

Чиновник напомнил, что еще в 2019 году утверждены ключевые своды правил для деревянного домостроения. На сегодняшний день завершены несколько пилотных проектов по строительству деревянных домов в четыре этажа. Но застройщики пока проектировали свои объекты через разработку Специальных технических условий.

Москва, Наталья Рязанова

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