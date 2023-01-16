Россияне стали лидерами по покупке жилой недвижимости в Дубае

В 2022 году граждане России стали лидерами среди нерезидентов по покупке жилья в Дубае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики ссылаются на данные брокерской компании Betterhomes, согласно которым в прошлом году в Дубае были зарегистрированы более 86 тысяч сделок по продаже недвижимости.

Рынок показал рост по сравнению с 2021 годом, как по числу сделок, так и в денежном выражении. Суммарно было продано объектов на примерно 208 млрд дирхамов (56,6 млрд долларов), что на 80% больше показателя предыдущего года.

При этом среди россиян спрос на недвижимость в ОАЭ возрос с начала спецоперации на Украине и введением новых антироссийских санкций. На втором месте оказались британцы, затем жители Индии. Замыкают список лидеров по покупке жилья в Дубае итальянцы и французы.

Дубай, Зоя Осколкова

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