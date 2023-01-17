Россияне стали лидерами по приобретению жилья в Турции

Граждане России стали лидерами по приобретению недвижимости в Турции среди иностранцев. В 2022 году они купили свыше 16 тысяч единиц жилья. Об этом свидетельствуют данные национального института статистики.

Россияне приобрели за год в общей сложности 16 312 единиц жилья. На втором месте граждане Ирана, которые купили в прошлом году в Турции 8 223 квартиры. За ними следуют жители Ирака, на долю которых пришлась 6 241 единица недвижимости.

В общей сложности иностранцам в Турции в прошлом году было продано 67 490 единиц жилья, рост составил 15,2% по сравнению с предыдущим годом. На долю иностранных граждан пришлось 4,5% от всей проданной в стране недвижимости.

Больше всего жилья иностранцы купили в Стамбуле (24 953), затем следует Анталья (21 860), на третьем месте находится провинция Мерсин (4 316).

Анкара, Зоя Осколкова

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