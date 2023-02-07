Названы регионы с самым долгим сроком погашения ипотеки

Жители Санкт-Петербурга, Кубани и Татарстана берут самую «длинную» ипотеку. Там зафиксирован наибольший срок кредитов – 24 года, следует из данных Банка Дом.рф.

Быстрее всего рассчитаться с банком стремятся в Карелии, Орловской и Новгородской областях – за 16 лет.

Порядка 60% ипотечных кредитов оформлены на срок более 20 лет. Почти треть (30%) выдач пришлась на кредиты с погашением за 10-20 лет. И только 10% кредитов были выданы на срок менее 10 лет.

В банке напомнили, что от срока ипотечного кредита зависит сумма расходов на его обслуживание.

«Чем дольше срок, тем меньше размер ежемесячных платежей и тем больше переплата. Однако многим семьям увеличение срока кредита позволило снизить размер ежемесячного платежа до комфортного и улучшить жилищные условия в непростой период», – сообщил зампредседателя правления Банка ДОМ.PФ Алексей Косяков.

В России планируют сворачивать льготную ипотеку начиная с 2024 года. Ее могут заменить лизингом жилья. Эксперты отметили, что субсидирование ипотечной ставки из бюджета нарушает рыночные механизмы и приводит к перекосам в финансировании ипотечных программ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»