Минстрой РФ: Не надо ждать снижения цен на жилье

Цены на жилье в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли падать не будут. С таким прогнозом выступил замглавы Минстроя Никита Стасишин на пресс-конференции в понедельник.

«Не надо ждать снижения роста цен на квадратный метр с учетом роста некоторых позиций строительных материалов, с учетом роста проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и так далее», – цитирует замминистра «Прайм».

Чиновник призвал аналитиков быть осторожными в своих прогнозах, дабы не вводить граждан в заблуждение.

По его мнению, сейчас сложился «идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий».

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин спрогнозировал, что стоимость жилья в России к весне 2024 года может упасть в рублях на 8-10%, а в долларах – как минимум на 30%. Он объяснил разницу в процентах прогнозами, согласно которым курс доллара будет повышаться, а цены на недвижимость снижаться.

Москва, Наталья Петрова

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