В Минстрое ожидают снижения цен на жилье в России в ближайшее время

Нынешняя ситуация на российском рынке жилья вынудит застройщиков снизить цены уже в ближайшее время. Такое мнение высказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Когда закупки будут прекращаться, рынок все равно будет требовать от девелоперов снижения и нахождения компромисса с покупателям. Поэтому я надеюсь, что снижение может начаться в ближайшее время», – сказал Файзуллин, чьи слова приводит РИА «Новости».

Согласно подсчетам «Циана», за последние три года первичное жилье подорожало в России на 82%, до 141,2 тыс. рублей за квадратный метр. Доля нераспроданного жилья в новостройках, по информации «Дом.РФ», превышает 40% – около 42 млн «квадратов» из строящихся 98 млн. Средняя распроданность строящихся проектов, согласно статистике «Дом.РФ», находится на уровне 28%.

Напомним, в марте замглавы Минстроя Никита Стасишин спрогнозировал, что цены на жилье в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли падать не будут.

Москва, Наталья Петрова

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