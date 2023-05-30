Средний срок погашения ипотеки в России вырос на год

Россияне стали гасить ипотеку в среднем на 15 месяцев дольше. За счет снижения ежемесячного платежа граждане могут позволить себе другие траты и не спешат выплачивать долг банкам, пишут «Известия».

«Российские заемщики погашают ипотеку в среднем за 4,3 года. Клиентам, погасившим свои кредиты в прошлом году, требовалось на это около трех лет», – сообщили в ВТБ и уточнили, что данные приведены без учета рефинансирования.

Вице-президент ВТБ Евгений Дячкин отметил, что ставки по ипотеке стали ниже, а срок продлили, поэтому средний ежемесячный платеж стал меньше. И заемщики стали чаще направлять освободившиеся деньги не на досрочное погашение, а на другие расходы. Но по-прежнему исправно вносят обязательные платежи.

В Газпромбанке, «Открытии», ПСБ, УБРиР, банке «Зенит» подтвердили тренд на увеличение срока погашения ипотеки заемщиками.

Управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Михаил Прилепов сообщил, что в 2022 году многие россияне воспользовались программой «льготной ипотеки от застройщика». Благодаря низким ставкам большинство граждан предпочитают придерживаться контрактного срока погашения.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин допустил, что граждане вносят меньшие суммы в счет досрочного погашения, поскольку не уверены в стабильности будущего дохода.

В Москве с января по апрель оформлено максимальное число ипотечных сделок за все годы – 39 949 договоров. Это превышает показатели 2022 и 2021 годов (39 529 и 39 485) на 1,1% и 1,2% соответственно.

Москва, Наталья Рязанова

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