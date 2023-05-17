В Москве установлен ипотечный рекорд

В Москве оформлено максимальное число ипотечных сделок за все годы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«По итогам четырех месяцев управление Росреестра зафиксировало рекордное число регистраций за все годы статистических наблюдений – почти 40 тысяч договоров по жилищной ипотеке», – отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В январе-апреле 2023 года в столице зарегистрировано 39 949 договоров ипотечного жилищного кредитования, что превышает показатели 2022 и 2021 годов (39 529 и 39 485) на 1,1% и 1,2% соответственно.

В апреле 2023 года управлением Росреестра по Москве на первичном и вторичном рынках столичной недвижимости зарегистрировано 11 633 договора ипотечного жилищного кредитования. Данный показатель на 1,5% превысил результат предыдущего месяца (11 464).

По отношению к апрелю 2022 года (7 997) число зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 45,5%.

«За прошедший месяц ипотечный рынок Москвы показал хорошие результаты. Так, к апрелю прошлого года наблюдается прирост числа регистраций почти в 1,5 раза, а по сравнению с абсолютным апрельским рекордом 2021 года, когда, опасаясь сворачивания льготной программы покупатели жилья в Москве оформили порядка 13 тысяч ипотечных сделок за месяц, количество регистраций уменьшилось всего на 10%», – прокомментировал Майданов.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в апреле составил 22,7 млрд рублей – это 20% от общероссийского объема льготной ипотеки.

Всего, по данным Ефимова, в Москве с начала действия программы выдано кредитов на сумму 864,7 млрд рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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