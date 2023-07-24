Минстрой не планирует новых мер поддержки рынка жилья из-за роста ключевой ставки

Минстрой России не намерен вводить новые меры поддержки рынка жилья на фоне повышения Центробанком ключевой ставки. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

По словам министра, до 1 июля 2024 года будут работать уже введенные меры стимулирования отрасли в виде льготных ипотечных программ.

«Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», – сказал Файзуллин (цитата по «Прайм»). Он отметил, что текущая ситуация «связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим».

Министр добавил, что специалисты Минстроя вместе с кабмином РФ и госкоропорацией «Дом.РФ» анализируют сценарии развития ситуации на рынке жилья.

Напомним, Банк России в пятницу, 21 июля, повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 8,5% годовых. После этого некоторые эксперты предрекли рост ставок по стандартным ипотечным продуктам до 10-12% годовых.

Москва, Наталья Петрова

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