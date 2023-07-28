Россиянам при банкротстве оставят жилье, купленное в ипотеку

Единственное ипотечное жилье можно будет сохранить при личном банкротстве. Соответствующий законопроект поддержало правительство России, пишут «Известия» со ссылкой на проект официального отзывы кабмина.

При этом отмечается, что в данной ситуации должнику необходимо будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Правительство поддерживает законопроект при условии доработки с учетом замечаний. Так, необходимо проработать условия заключения мировых соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов, определить условия погашения задолженности.

Сейчас приобретенную в ипотеку единственную квартиру могут отобрать даже в том случае, если у гражданина есть долги по не ипотечным кредитам, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Предложенная в законопроекте мера не позволит заемщику остаться без жилья.

Ранее Госдума окончательно утвердила поправки в законодательство, которые расширяют основания для внесудебного банкротства граждан.

Москва, Наталья Петрова

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