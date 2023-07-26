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Среда, 26 июля 2023, 13:00 мск

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Госдума расширила основания для внесудебного банкротства россиян

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в законодательство, которые упрощают процедуру внесудебного банкротства граждан.

В частности, документ понижает минимальный размер задолженности, при наличии которой можно инициировать процедуру внесудебного банкротства, до 25 тысяч рублей (сейчас 50 тысяч). Также повысится максимальный размер задолженности – до 1 млн рублей (сейчас до 500 тысяч).

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, таким образом увеличивается количество случаев, при которых гражданин может воспользоваться внесудебным банкротством. Кроме того, закон сокращает срок, по истечении которого гражданин сможет повторно инициировать внесудебное банкротство, с десяти до пяти лет.

Внесудебное банкротство – это возможность подать заявление в МФЦ с требованием признать себя банкротом. В отличие от судебной процедуры это бесплатно.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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