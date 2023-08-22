В ХМАО и Новосибирской области ипотеку берут вдвое чаще, чем в среднем по стране

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Новосибирской области и Красноярского края чаще остальных россиян берут ипотеку, следует из данных ВТБ. Доля ипотечных заемщиков среди новосибирцев и жителей ХМАО составила 14,2% и вдвое превысила средний показатель по России.

В Красноярском крае доля взявших ипотеку составила 11,7%, в Татарстане и Приморье – по 10,5%, что в 1,5 раза выше среднего уровня по стране. Средние значения зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге – 7-8%.

«Самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Объем портфеля жилищных кредитов уже приближается к обычным потребительским. Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил каждый 10-й клиент», – пояснили в пресс-службе банка.

Россияне стали гасить ипотеку в среднем на 15 месяцев дольше – за 4,3 года. В прошлом году клиентам банков требовалось на это около трех лет. За счет снижения ежемесячного платежа граждане могут позволить себе другие траты и не спешат выплачивать долг банкам.

Москва, Наталья Рязанова

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