Должников по алиментам хотят ограничить в сделках с имуществом

Гражданам, у которых есть задолженность по алиментам, могут запретить совершать сделки с имуществом. С такой инициативой выступили судебные приставы. Нарушителей внесут в специальный реестр, который будет вести ФССП.

«Реестр будет частью банка данных в исполнительном производстве, который ведет ФССП. После его появления приставы получат право оспаривать сделки, с помощью которых должники по алиментам пытались скрыть свое имущество», – пишут «Известия».

Причем это будет возможно, даже если сделки свершились еще до решения суда о назначении алиментов. Главное – доказать, что это было сделано с целью уклонения от их выплаты. Практика по делам о признании сделок недействительными в России наработана.

По словам юристов, каждый год число дел о невыплате алиментов увеличивается примерно на 3%. В районных судах эта категория дел остается одной из самых многочисленных.

Москва, Зоя Осколкова

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