В реестр должников могут попасть около 113 тысяч россиян

В настоящее время около 113 тысяч человек имеют долги по алиментам, которые могут стать причиной включения этих лиц в реестр должников. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«В мае следующего года вступит в силу федеральный закон, который предусматривает создание реестра должников по алиментным обязательствам. В реестр будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также объявленных судебными приставами в розыск», – рассказал он в интервью газете «Известия».

По состоянию на 1 июня 2024 года количество исполнительных производств, в рамках которых должники не приступили к выплате алиментов и потенциально могут быть включены в реестр, составляло порядка 113 тысяч.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране открытого реестра должников по алиментам. Документ предусматривает создание правового механизма, который поможет оказывать давление на лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов несовершеннолетним детям и нетрудоспособным родителям.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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