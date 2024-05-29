В России появится открытый реестр должников по алиментам

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране открытого реестра должников по алиментам. Закон вступает в силу через 360 дней со дня официального опубликования.

Документ предусматривает создание правового механизма, который поможет оказывать давление на лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов несовершеннолетним детям и нетрудоспособным родителям.

Реестр станет частью банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов. В списке появятся сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. При этом ФССП будет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования РФ для получения актуальных данных о трудоустройстве должников.

Отмечается, что алиментщика уведомят в течение суток с момента внесения в черный список. Данные в реестре будут находиться в открытом доступе до тех пор, пока гражданин полностью не погасит долг.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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