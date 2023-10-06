В России более одного миллиона граждан признаны банкротами

В России статус финансово несостоятельных получили свыше 1 млн граждан. Только в 2023 году банкротами признаны 249,9 тысячи должников. Об этом свидетельствует статистика «Федресурса» – Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России – с октября 2015 года по сентябрь 2023-го – суды признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан, пишет РБК. По сравнению с 2022 годом количество персональных банкротств в текущем году увеличилось на 28,8%. При этом темы банкротных процедур замедляются. Так за 2020 год количество финансово несостоятельных граждан выросло на 72,6%. За 2021-й – на 62%, за 2022-й – на 44,2%.

«Действия законодателя способствуют сохранению спроса на процедуру. Так, в этом году приняты законы, защищающие права должников – собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится», – отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

По мнению эксперта проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаила Алексеева, в ближайшие год-два прирост количества заявлений на судебное банкротство составит около 30%. «С учетом непростой финансово-экономической ситуации, роста уровня закредитованности в целом и количества заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80% в частности, а соответственно, и просрочки – в ближайшие год-два спрос на судебную процедуру будет продолжать расти», – считает Алексеев.

Банкротами в России признаются те физлица, которые не в состоянии обеспечивать свои обязательства перед кредиторами. Получить статус финансово несостоятельного гражданин может двумя способами – через суд или по упрощенной процедуре через многофункциональные центры (МФЦ). Процедура не обязательно заканчивается прощением долга, суд может назначить реструктуризацию.

Москва, Зоя Осколкова

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