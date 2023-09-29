Разрыв цен на новостройки и вторичку достиг 40% – Набиуллина

Разница цен на квартиры в новостройках и вторичное жилье в России составляет 40%, но может дойти до 50%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Этот разрыв беспокоит регулятор, поэтому специалисты разрабатывают стандарт ипотечного кредитования.

В случае жизненных трудностей вырученная за принятую в качестве залога квартиру сумма не сможет покрыть ипотеку, поскольку будет продаваться как вторичное жилье. Тогда граждане и банки могут оказаться в непростой ситуации, пояснила Набиуллина.

«В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет, если брать 12 месяцев, на 30%. Нас беспокоит и качество кредитов, и влияние их на рынок жилья. Нас беспокоит отрыв цен на первичном рынке от вторичного рынка», – сказала глава Центробанка.

Она отметила, что явные схемы с обманом граждан ушли в прошлое. Но некоторые банки до сих пор предлагают низкий процент по ипотеке на год-два, а не весь срок, и граждане не понимают, какой будет полная стоимость кредита.

«Поэтому нам нужно принять стандарт ипотечного кредитования. Стандарт существующие схемы блокирует. Первое, комиссия застройщика или банка не могут использоваться в качестве первоначального взноса. Второе, банк-кредитор не может получать вознаграждение от продавца недвижимости за факт снижения процентной ставки по кредиту», – приводит слова главы регулятора пресс-служба ЦБ РФ.

В ряде ситуаций банкам придется проверять, что стоимость обеспечения не завышена. ЦБ РФ также ожидает, что кредитование будет развиваться, но «сбалансированными темпами». Банки имеют запас капитала для этого.

Минфин намерен снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Сейчас на долю льготных программ приходится 80-90% всего первичного рынка ипотеки.

Москва, Наталья Рязанова

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