Минфин сообщил о планах заметно сократить долю льготной ипотеки

Минфин намерен снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков.

Он отметил, что в настоящее время на долю льготных программ приходится 80-90% всего первичного рынка ипотеки, пишут «Известия». Эта цифра должна снижаться – уровень субсидирования должен быть максимум 50%, заявил Чебесков.

По мнению чиновника, дальнейшее обсуждение продления или изменения условий ипотечного кредитования с господдержкой должно быть комплексным. Поскольку на программы ипотеки расходуются большие средства из бюджета, нужно понять, насколько льготные жилищные программы эффективны и как работают в совокупности, пояснил он.

Чебесков напомнил, что ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 года. По его словам, продление или изменение ставки пока не обсуждалось.

Ранее в сентябре правительство РФ увеличило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%. Кроме того, кабмин уменьшил на 0,5 п.п. предельную величину субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках льготных ипотечных программ.

На сегодняшний день в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее популярной остается ипотека с господдержкой под 8% годовых на новостройки. Также в России работает семейная ипотека под 6% на покупку жилья на первичном рынке или дома с земельным участком. Кроме того, в стране доступна ипотека для сотрудников IT-компаний со ставкой до 5%, «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2%. В конце августа Минсельхоз временно приостановил выдачу сельской ипотеки под 0,1-3% годовых после того, как Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.

Москва, Наталья Петрова

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