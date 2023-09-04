Банки выдали рекордные 800 млрд рублей ипотеки в августе

Банки в августе выдали ипотечные кредиты на сумму около 800 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю наблюдений. По итогам восьми месяцев россияне взяли более 5,1 трлн рублей кредитов на покупку недвижимости, подсчитали в ВТБ.

Результат августа более чем на 20% превысил показатель июля и «обогнал» пиковый результат декабря 2022 года. Только в ВТБ августовская выдача ипотеки составила почти 180 млрд рублей и на 46% превысила показатель июля. Для банка объем выданных кредитов на недвижимости также стал рекордным.

«Помимо объективного желания россиян улучшать свои жилищные условия, в августе вклад внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам. Только в ВТБ интерес к жилищным кредитам подскочил сразу на 40%», – пояснил вице-президент, глава департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В июне задолженность россиян по ипотеке уже установила рекорд – 15,1 трлн рублей. По итогам мая банки выдали 580,5 млрд рублей на покупку недвижимости. Весной Центробанк пообещал принять меры и сдержать рост рискованных ипотечных кредитов, поскольку доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла до 53% в IV квартале 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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