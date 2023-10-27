Риелторы рекомендуют поторопиться с покупкой новостройки после повышения ставки ЦБ

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков посоветовал поторопиться с покупкой квартир в новостройках после повышения ключевой ставки Центробанка с 13% до 15% годовых. По мнению эксперта, есть высокий риск, что государство сократит траты на льготную ипотеку. Он не исключил повышение ставок по этой программе на 2%.

«По «первичке» – я не знаю, выдержит правительство такое или не выдержит, потому что нагрузка на бюджет увеличится. Скорее всего, будут приняты меры по снижению затрат государства на поддержание льготной ипотеки. Может быть, уменьшение надбавки для банков. Сейчас она 2,5%, возможно, уменьшат до 2-1,5%. Для банков будет, соответственно, интерес в выдаче льготной ипотеки не очень. Второй момент, могут поднять ставку по льготной ипотеке на 2%», – отметил Барсуков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Тем, кто думает о покупке жилья по программе льготной ипотеки, эксперт дал рекомендацию не затягивать с этим. «Если брать квартиру по первичке, то вот обязательно сейчас», – полагает он.

Что касается программ ипотеки на вторичном рынке, то после повышения ставки до 13% они были «полумертвыми», а теперь «умрут окончательно», – считает Барсуков.

«Единичные варианты еще могут какие-то банки доделывать по старым ставкам. Где-то запас в месяц, наверное, есть. Если ЦБ не будет какое-нибудь заседание собирать по поводу снижения ставки, то в декабре у нас ипотеки никакой не будет на «вторичке», несмотря на обычное декабрьское оживление. Нужно рассчитывать, что у нас ипотеки не будет до конца года и еще, может быть, январь-февраль», – рассуждает эксперт.

По вторичке при этом, отметил он, следует учитывать, что «ипотечники, которые получили ставки невысокие на сегодняшнем уровне, <…> сейчас рынок немного подвыметут».

«Следующее наполнение рынка недвижимости будет происходить в течение пары-тройки месяцев. Может такая ситуация быть, что человек захочет что-то купить, а купить нечего», – предупредил он.

Также Барсуков высказал мнение, что ждать снижения цен на жилье не стоит.

Москва, Наталья Петрова

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