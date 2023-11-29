В ЦБ связали снижение цен на жилье с отменой льготной ипотеки

Цены на жилье останутся на прежнем уровне, пока в России действуют программы льготной ипотеки, считает глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. Он отметил, что льготная ипотека «разгоняет цены» на новостройки.

«Стоит ли ждать снижения? Пока действуют широкомасштабные льготные программы, которые и разгоняют цены, пока нет. Мы ратуем, чтобы программы были более селективные и помогали тем, кто действительно нуждается. Тогда, наверное, цены могут припасть, это будет хорошо для рынка», – сказал Данилов на вебинаре Fintrack.

Рост цен на жилье можно отследить по разнице между стоимостью квартир на первичном и вторичном рынках, отметил эксперт. За несколько лет разрыв вырос до 40% и выше.

«Цены на первичке на 40% выше, чем на вторичку. Частично это оправдано, потому что качество жилья повыше, оно более новое. Но эта разница сильно выросла, несколько лет назад она была 10-15%. Завышение получается где-то 20-25%», – цитирует Данилова «Интерфакс».

Зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова заявила, что регулятор против сохранения программ льготной ипотеки и считает оправданным только один вариант льготы – для нуждающихся россиян. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подтвердил, что депутаты намерены бороться за сохранение всех действующих программ льготной ипотеки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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