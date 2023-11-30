Однокомнатные квартиры подорожали на 64% за четыре года

Средняя цена однокомнатной квартиры в ноябре 2023 года составила 4,6 млн рублей и выросла на 64% с 2020 года, следует из подсчетов аналитиков Frank RG. Эксперты отметили быстрый рост цен на жилье после введения программ льготной ипотеки.

В 2020 году однушка в среднем стоила 2,8 млн рублей, но уже в 2022 году – 4,3 млн, прибавив 30,3%. В 2023-м рост цен замедлился до 7%, а средняя цена установилась на уровне 4,6 млн рублей.

Число сделок по ипотеке растет, и в 2023-м россияне оформили ипотечных кредитов на 6,3 трлн рублей, из которых 56% – по госпрограммам. После введения льготной ипотеки часть покупателей ушла со вторичного рынка жилья на первичный. Круг покупателей расширился: средний возраст заемщиков в 2022 году составлял 25-35 лет, а в 2023 – 18-35 лет.

Руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова пояснила, что на фоне растущего спроса цены на жилье стали расти ускоренными темпами, особенно на первичном рынке. Россияне спешат воспользоваться льготной ипотекой, ведь плановый срок закрытия программы – июль 2024 года. ЦБ РФ анонсировал ужесточение правил для ипотечного кредитования с 1 января 2024 года: повышение первоначального взноса до 30% и лимит на число выданных ипотечных кредитов для банков.

Филиппова спрогнозировала новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов по итогам года в 7,9 трлн рублей, что на 65% выше уровня 2022 года, пишет РБК.

В ЦБ РФ заявили, что рост цен на недвижимость не получится сдержать, пока в стране работают несколько программ льготной ипотеки. Регулятор ратует за закрытие всех программ, кроме одной – для тех, кто действительно нуждается в помощи государства при покупке жилья.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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