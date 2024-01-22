В ТПП предложили выселить россиян из приватизированного жилья в съемное

Большинство россиян финансово не способны содержать свое жилье, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков. Он предложил отменить приватизацию части квартир.

Широков считает приватизацию жилья одной из серьезных ошибок 90-х годов. Сейчас ситуация повторяется с ипотекой.

«Она породила огромный класс «нищих собственников», не умеющих и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт. А мы всех без разбора загнали в частную собственность. И продолжаем загонять дальше, с помощью ипотеки», – сказал эксперт в интервью «АиФ».

Он предложил отменить приватизацию части квартир «на добровольной основе» и расселить жильцов в съемное жилье. По его оценке, порядка 60% населения России должны жить в арендных квартирах. Чтобы эта схема сработала, нужно создать сегмент арендного субсидированного жилья.

«В первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», – пояснил Широков.

Долги россиян по коммунальным платежам приводят к тому, что меньше денег можно потратить на ремонт и содержание инфраструктуры. К тому же, установленный размер платежей за содержание жилого помещения слишком мал.

«Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества – 25 рублей за кв. метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за «квадрат», – сказал эксперт.

К началу четвертого квартала 2023 года ФССП насчитала 7,9 млн неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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