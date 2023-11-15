В России насчитывается 8 млн злостных неплательщиков за коммуналку

В России насчитывается почти 8 млн злостных должников за услуги ЖКХ. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Управляющие компании ужесточают меры по взысканию просрочек. Об этом пишут «Известия».

По данным приставов, к началу четвертого квартала 2023 года неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам было 7,9 млн. В ФССП отметили, что показатель находится примерно на одном уровне с прошлым годом.

Тем временем, управляющие компании кроме обращений в суд применяют и другие меры воздействия на должников. Так некоторые граждане сталкивались с отключением электроэнергии даже при минимальной задолженности. Бывает и так, что от действий УК страдают добросовестные плательщики, которых ограничивают в услугах по ошибке из-за долгов соседей.

В свою очередь юристы напоминают, что у управляющих компаний есть право приостановить предоставление услуг при просрочке свыше суммы двухмесячного размера оплаты по нормативам. Но отключить что-либо без предварительного уведомления неплательщика не нельзя. «При неуплате задолженности организация, обслуживающая бытовых потребителей, обязана уведомить должника о грядущих последствиях и только после переходить к тем или иным действиям», – отмечают адвокаты.

При этом незаконно размещать сведения о должниках в помещениях общего пользования. Также УК не могут передать право взыскивать задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. То есть обращение к коллекторам противоречит законодательству.

Москва, Зоя Осколкова

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