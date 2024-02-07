Кабмин РФ готовит решение о продлении семейной ипотеки

Правительство России готовит решение о продлении льготной программы «Семейная ипотека» после 1 июля текущего года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, более 918 тыс. семей улучшили свои жилищные условия по семейной ипотеке.

Как отметила Голикова, жилищные программы, такие как «Семейная ипотека» и выплата в 450 тысяч рублей, показали свою эффективность, передает ТАСС. Она напомнила, что президент РФ, открывая Год семьи, поддержал предложение семей, с которыми встречался, продлить действие этих программ. «Правительством готовится соответствующее решение», – сообщила вице-премьер.

Программа «Семейная ипотека» со сниженной ставкой 6% для семей при рождении детей запущена с 2018 года. Дополнительная выплата в размере 450 тыс. на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей предоставляется семьям с 2019 года. Всего за время действия программы выплату получили 673 тыс. семей.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить программу льготной семейной ипотеки под 6%. На встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов он заявил, что этот проект власти точно продлят.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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