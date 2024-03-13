Строительной отрасли России не хватает 1 миллиона специалистов

На сегодняшний день в строительной отрасли России наблюдается дефицит специалистов различных профессий. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

По его словам, стройотрасли не хватает 1 млн специалистов. В первую очередь дефицит ощущается в области экономики городов и градостроительного проектирования.

«Сегодня специалисты нам нужны во всех сферах», – отметил Файзуллин в ходе выступления на форуме «Молодой специалист – строитель будущего».

Ранее глава Минстроя говорил о том, что изношенность коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых проблем в сфере ЖКХ. Износ коммунальной инфраструктуры в ряде регионов России достигает до 80%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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