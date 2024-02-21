Износ коммунальной инфраструктуры достиг 80% в отдельных регионах – глава Минстроя РФ

Износ коммунальной инфраструктуры в ряде регионов России достигает до 80%. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин сегодня на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, изношенность коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых проблем в сфере ЖКХ. «Износ сетей в каких-то регионах доходит и до 80%, а в среднем 40%», – цитирует выступление министра РИА «Новости».

Министр также уточнил, что всего в России 1 млрд километров сетей. По его словам, стоит задача довести уровень ежегодного износа хотя бы до 4%.

В ходе выступления Файзуллин отметил, что внимание к проблемам в сфере ЖКХ следует «удерживать более серьезное, может быть, даже в ущерб другим программам».

Напомним, ранее в Госдуме высказывали жесткую критику в адрес в адрес министерства строительства и ЖКХ РФ в связи с масштабными авариями на теплосетях в период новогодних праздников. В частности, глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, обращал внимание, что минстрой не проявляет должного внимания проблемам ЖКХ. «Посмотрите, президент вмешивается в ситуацию, берет вопросы на контроль. Верховный главнокомандующий, глава нашего государства… А где профильное министерство?» – сказал Володин, комментируя коммунальную катастрофу в Подмосковье.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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