А где министр ЖКХ и его заместители? Спикер Госдумы раскритиковал ведомство Файзуллина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение о национализации предприятий жилищно-коммунального хозяйства и высказал жесткую критику в адрес министерства строительства и ЖКХ РФ в связи с масштабными авариями на теплосетях в период новогодних праздников. «Посмотрите, президент вмешивается в ситуацию, берет вопросы на контроль. Верховный главнокомандующий, глава нашего государства… А где профильное министерство?» – сказал председатель нижней палаты парламента, открывая весеннюю сессию Госдумы.

«Давайте мы возьмем этот вопрос на контроль. Потому что надо признать, что состояние генерирующих мощностей – ТЭЦ, ГРЭС – не всегда находится на должном уровне. Те, кто приватизировал эти мощности в 90-е годы, прибыль получают, но не думают о том, что необходима модернизация генерирующих мощностей, не думают о том, что надо содержать их в надлежащем состоянии. У нас полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства возложено на муниципальный уровень, часть – на региональный уровень, и мы с вами видим, к чему приводит безответственность, а также отсутствие контроля. И здесь надо признать, и мы со своей стороны недорабатываем», – заявил Володин.

«Да. Это ответственность муниципального уровня. Да, правильно было бы в каждом регионе определиться, как функционирует теплоснабжающая организация… Но, коллеги, недопустимо, когда эти вопросы остаются без внимания, а в итоге страдают люди – температура в домах опускается до минусовой. Это касается и больниц, и детских учреждений. Поэтому – давайте не будем стоять в стороне. Посмотрите, президент вмешивается в ситуацию, берет вопросы на контроль. Верховный главнокомандующий, глава нашего государства… А где профильное министерство?» – подчеркнул спикер Госдумы.

«Сегодня ровно четыре года, как мы с вами согласовали председателя правительства на должность премьера. Надо отдать должное – правительство достаточно эффективно справляется со своими обязанностями. Но что касается ряда министерств и ведомств, им можно было бы работать намного лучше. Если президент находит время и видит проблему, и самое главное – решает её, берет на контроль, а министр, заместители многочисленные министра… Где они?...» – сказал Володин.

«У нас министерство федеральное называется строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вот если в вопросах строительства [вице-премьер РФ Марат] Хуснуллин многое сделал, и мы видим, что он приходит в Думу, предлагает решения, сформировано практически с нулевой отметки правовое поле… А где министерство по вопросам ЖКХ? А где их предложения? Вот те же аварии в регионах – они должны были побудить министра, заместителей уже давно внести предложения в Государственную думу, профильный комитет. Их нет», – констатировал председатель нижней палаты парламента.

«Если только мы с себя не начнем, если министерство не будет ответственно за решение этого вопроса – и дальше будут рваться сети, и дальше будут выходить из строя котлы. Потому что многие собственники не только не вкладывают в их модернизацию, но и преспокойно себя чувствуют за границей, находясь в теплых странах», – подчеркнул Володин.

В этой связи спикер Госдумы предложил депутатам в срочном порядке пригласить в парламент министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и создать рабочую группу для выработки предложений по наведению порядка в этой сфере.

В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента спикер Госдумы также высказался в поддержку предложения лидера КПРФ Геннадия Зюганова о национализации предприятий ЖКХ в тех случаях, где иначе невозможно решить проблемы.

По данным Минстроя России, за период c 30 декабря по 08 января на территории РФ зафиксировано 1 061 происшествие на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в сфере эксплуатации жилищного фонда.

Самая масштабная авария произошла в подмосковном Подольске, где в период новогодних праздников авария на частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах Климовска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Инцидент привлек внимание президента РФ, который принял решение о возвращении завода под управление властей, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение.



Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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