Совет депутатов Подольска одобрил национализацию Климовского патронного завода

Совет депутатов подмосковного городского округа Подольск одобрил передачу частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» в собственность государства. Об этом сообщил его председатель Алексей Никулин. По его словам, решение было принято единогласно во время внеочередного заседания.

Никулин уточнил, что на обсуждение был вынесен только один вопрос – «О передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» имущества от ЗАО «КС-ПЗ» (Котельная)». «Депутаты единогласно проголосовали «За» принятие этого решения», – уточнил он.

Глава региона Андрей Воробьев уже заявил, что власти намерены капитально ремонтировать жилые дома в Климовске. Программу уже подготовили, в первую очередь наш Фонд капитального ремонта займется всеми инженерными коммуникациями и подвалами, уточнил губернатор.

По его словам, ремонтом квартир после аварии займется Госжилинспекция, а коммунальные платежи будут пересчитаны. «В платежке за январь оплаты за отопления не будет, электричество будет считаться по декабрьскому платежу. Также работаем над тем, чтобы сделать субсидии на тарифы ЖКХ. На встрече прозвучало предложение заменить их на единовременную выплату. Подумаем, как сделать лучше для жителей», – уточнил Воробьев.

В настоящее время в Подольске завершаются аварийно-восстановительные работы по подключению жилья к теплоснабжению. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержаны директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube