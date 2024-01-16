Россия оказалась на «атомной коммунальной бомбе»: лидер КПРФ настаивает на национализации предприятий ЖКХ

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за скорейшую национализацию предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Комментируя новогодние аварии на теплотрассах, политик заявил, что страна оказалась на «атомной коммунальной бомбе», и предупредил представителей правящей партии: «Завтра коммуналка, «единороссы», вас просто свергнет».

«Уже 60% труб в стране изношены. Их невозможно в течение двух трех недель поменять. Надо каждый год менять 3-5 процентов, и примерно столько ремонтировать. В лучшем случае труба старого образца служит 20-25 лет <…> Как было по-старому, так и осталось. Мы восстали против того, чтобы коммуналку приватизировали <…> В Подмосковье всё распродали – сначала иностранцам. Те за 4-5 лет выжали, что только можно, потом передали следующим…Сейчас появляется еще какой-то странный собственник, который ничего не делал и не собирается делать. В результате полтора десятка городов замерзает, а в районе Подольска и Климовска – просто национальная катастрофа», – констатировал Зюганов, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Надо немедленно принимать решение о национализации этой отрасли», – подчеркнул лидер КПРФ.

При этом политик обратил внимание, что ситуация в сфере ЖКХ в ближайшие годы может только обостриться. «Посмотрите внимательно тот бюджет, за который проголосовала «Единая Россия». Там урезают коммунальные расходы в следующем году на 43%, а ещё через год – ещё на четверть. Это абсолютно преступное решение. Потому что сидят на атомной бомбе коммунальной, и ничего не делают для того, чтобы, с одной стороны, эффективно управлять, а с другой стороны, чтобы понять – что это не может быть в частных руках. Ибо частные руки служат только одному – набить карман и смыться. Не будут они вам ремонтировать трубы. Эта ситуация на глазах усугубляется», – заявил Зюганов.

«Страна большая и холодная не может сидеть на ржавых трубах. Завтра коммуналка, «единороссы», вас просто свергнет. Рот-то вы можете заткнуть, законы переписать, но отапливать вы нормально не умеете, водоснабжением вы не занимаетесь… и всё только тарифы поднимаете», – заключил лидер КПРФ.

По данным Минстроя России, за период c 30 декабря по 08 января на территории РФ зафиксировано 1 061 происшествие на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в сфере эксплуатации жилищного фонда.

Самая масштабная авария произошла в подмосковном Подольске, где в период новогодних праздников авария на частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах Климовска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Инцидент привлек внимание президента РФ, который принял решение о возвращении завода под управление властей, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube