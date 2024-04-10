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Среда, 10 апреля 2024, 17:08 мск

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Володин призвал избавить россиян от кабальной ипотеки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал проработать программу льготной ипотеки, чтобы она не становилась кабалой для россиян. По его мнению, депутаты, Банк России, Минфин и правительство должны вместе решить эту задачу.

Володин отметил, что жилья в России стали строить больше, но цены на квартиры не падают, а «уходят все дальше от возможностей человеческих». Он напомнил, что программа доступного жилья и льготной ипотеки вводились, чтобы граждане могли решить квартирный вопрос.

«У нас получается: ипотека оформляется, но жилье ближе не становится. Поэтому давайте продумаем эти вопросы и сделаем так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье через льготную, обычную ипотеку, просто имея такие возможности, но не попадал бы в кабалу, когда ему надо всю жизнь работать на ипотеку, выплачивая ее на протяжении долгих лет», – сказал спикер на пленарном заседании Госдумы.

Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

В 2024 году в России доля отказов по ипотечным заявкам выросла на 15%. Банки ужесточили условиях из-за сокращения льготных программ, в том числе увеличили сумму первоначального взноса.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Екатеринбург, Москва, Тюмень, Сибирь, Урал, Центр России, Недвижимость, Россия, Экономика, Володин Вячеслав, Госдума,