Путин объявил расширение программы дальневосточной ипотеки

Власти намерены расширить программу дальневосточной ипотеки на участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что привлекательность региона продолжает расти.

«Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать ее в таком виде. И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО. Привлекательность региона возрастает. Это понятно, потому что он мощный, красивый и огромный, и очень перспективный», – сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

Присутствующий на встрече глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что на Дальний Восток приехали 70 тыс. человек с 2006 года по программе переселения соотечественников.

«Дальний Восток определен приоритетной территорией для поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию. Им предусмотрены повышенные подъемные, жилищная субсидия и пособие на время, пока они ищут работу. С 2006 года таким образом на Дальний Восток приехали более 70 тыс. человек», – приводит слова министра РИА Новости.

Правительство РФ в конце 2022 года продлило программу «Дальневосточная ипотека» со льготной ставкой 2% до конца 2030 года. На конец 2023 года по льготным ипотечным программам выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 трлн рублей.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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