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Четверг, 9 ноября 2023, 15:29 мск

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Правительство РФ направит дополнительные средства на льготную ипотеку

Правительство РФ дополнительно направит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, всего по итогам 2023 года в рамках этих проектов планируется предоставить порядка 700 тысяч кредитов.

Предполагается, что около 46 млрд рублей будет направлено на семейную ипотеку, 41 млрд рублей – на льготную ипотеку, почти 8 млрд рублей – на дальневосточную.

«Такая помощь позволит еще большему числу наших граждан приобрести квартиру в новостройке, частный дом или участок для его возведения», – подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

За время действия льготных ипотечных программ выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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