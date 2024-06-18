Эксперт анонсировал более доступную ипотеку к концу года

Ипотечные кредиты к концу 2024 года станут более доступны для россиян, считает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Платежи по кредиту составят меньшую долю доходов на фоне роста зарплат, т.е. ипотека станет доступнее.

По данным компании, ежемесячный платеж за квартиру площадью 40 кв. м по кредиту на 25 лет с первоначальным взносом в 20% в 2014 году составлял 18 493 рубля при средней зарплате по стране в 32 495 рублей. То есть граждане отдавали банку около 57% зарплаты. В 2023 году платеж по ипотеке на тех же условиях вырос до 28,8 тыс. рублей, но и средняя зарплата поднялась до уровня 73,7 тыс. рублей. Доля ипотечного платежа снизилась до 39,2%.

«К концу года мы ожидаем повышение доступности покупки жилья в ипотеку. Это может быть связано как с постепенным снижением ключевой ставки, так и с ростом средних зарплат россиян. К декабрю 2024 года доля платежа за аналогичную квартиру может снизиться до уровня 2019 года и составить 36,9%», – приводят слова эксперта «Известия».

Власти анонсировали расширение программы семейной ипотеки в регионах с неразвитым жилищным строительством и в малых городах. Льготный кредит под 6% в таких поселениях смогут взять семьи с детьми.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube