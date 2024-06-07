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Пятница, 7 июня 2024, 17:36 мск

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Льготы по семейной ипотеке будут расширены – Путин

Фото: kremlin.ru

Новая программа семейной ипотеки в России будет расширена в регионах с неразвитым жилищным строительством и в малых городах. Такое поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, льготный кредит под 6% в таких поселениях смогут семьи с детьми не только до шести лет.

«Как вы знаете, мы продлили до 2030 года действие семейной ипотеки, льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до шести лет. Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут и хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где объем жилищного строительства пока недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие – чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки», – отметил Путин.

Глава государства пояснил, что льготная ипотека будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. «Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года», – заключил президент.

Москва, Мария Соколова

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Метки / Путин Владимир

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