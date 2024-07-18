Число заявок на ипотеку упало на 70%, но сумма выросла на миллион

Число заявок на ипотеку в первые две недели июля упало на 70% в сравнении с маем и июнем. Средняя сумма запрашиваемого кредита была на 1,1 млн рублей выше среднего уровня за первое полугодие, следует из данных SaaS-платформы TYMY.

Аналитики объяснили разницу тем, что в конце июня банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. В связи с этим на стандартную ипотеку в начале июля пришлось 63% всех заявок, хотя в июне и мае таких кредитов оформляли 23-26%. До мая на стандартную ипотеку приходилось 37-38% заявок.

Снижение доли льготной ипотеки привело к росту средней суммы кредита на жилье с 6,8-7 млн рублей в начале года до 8,1 млн в начале июля.

«После ажиотажа в последние два месяца падение для рынка получилось головокружительно резким. Впрочем, первый шок для рынка уже проходит: на третьей неделе июля мы видим постепенное восстановление спроса, количество заявок на ипотеку по нашим партнерам выросло уже вдвое по сравнению с первыми двумя неделями месяца», – сказал CEO ИТ-компании TYMY Алексей Майстренко «Известиям».

Как сообщал «Новый День», российские банки стали поднимать ставки по кредитам для заемщиков, которые взяли более одной льготной ипотеки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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