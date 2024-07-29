Россияне переплачивают по ипотеке 500% от суммы кредита

Эксперты подсчитали, что россияне переплачивают порядка 500% от суммы кредита по ипотеке на 30 лет при рыночной ставке 20%. Досрочное погашение значительно сокращает переплату, но оно мало кому доступно.

По данным Банка России, средний срок ипотеки постоянно растет. В 2024 году кредит на покупку вторичного жилья составил 24,4 года, на покупку новостройки – 26,8 года. Ипотечные ставки без учета льготных программ держатся на уровне 19-21%.

«Покупка квартиры за 10 млн рублей с первым взносом в 5 млн и кредитом в 5 млн под 20% на 30 лет приведет к переплате в 25 млн рублей. Если покупка идет с большим первым взносом, эти цифры уменьшаются: если первый взнос будет 50%, то переплата уменьшится вдвое», – объяснила замглавы ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Заемщики, которые могут каждый месяц платить на 20% больше стандартной суммы, смогут сэкономить 19,2 млн рублей – переплата составит 5,8 млн рублей.

«Это мало кому доступно. В Москве, оформив ипотеку на 25 лет, заемщику и так придется выплачивать от 130 тыс. рублей в месяц при приобретении однокомнатной квартиры на вторичном рынке и от 230 тыс. при покупке трехкомнатной квартиры», – пояснила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в беседе с РИА Недвижимость.

Минфин РФ сообщил о продлении семейной ипотеки по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального дома до 2030 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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