Сохранение кадров: сотрудникам с ИТ-ипотекой запретили увольняться

Правительство изменило условия ИТ-ипотеки в целях сохранения кадров в регионах. Теперь сотрудники не смогут уволиться до погашения кредита, пояснили в пресс-службе Минцифры.

Льготная программа ипотеки стала слишком большой нагрузкой на бюджет, и ради ее сохранения условия участия пришлось изменить. К тому же, более половины бюджетной поддержки уходило на покупку жилья в Москве и Петербурге, где зарплаты ИТ-специалистов значительно выше средних по стране.

«Приоритеты были скорректированы под поддержку и сохранение кадров в регионах. Многие регионы за счёт своих программ дополнительно снижают ставку по ИТ-ипотеке, чтобы сохранить у себя специалистов», – добавили в министерстве.

Максимальную ставку по ИТ-ипотеке повысили с 5% до 6%, из программы исключили сотрудников, работающих или желающих купить жилье с обеих столицах. Также работник, который воспользовался льготной программой, не сможет уйти с работы до полного погашения кредита.

Накануне правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года и изменило требования к среднему уровню дохода участников программы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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