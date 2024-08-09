Путин подписал закон о сохранении ипотечного жилья россиян-банкротов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий не лишать россиян-банкротов единственного жилья, купленного в кредит. Суд сможет установить иммунитет на ипотечную квартиру, если найдется тот, кто вернет деньги банку.

Правительство поддержало инициативу в конце июля, 2 августа Совфед одобрил принятый Госдумой закон. После подписания президентом закон опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон позволит распространить на жилье имущественный иммунитет, если третьи лица смогут погасить долг перед банком. Это могут сделать родственники, поручитель или сам банкрот после завершения процедуры банкротства.

Суд теперь может утверждать отдельное мировое соглашение по ипотечному жилью без согласия остальных кредиторов. При этом требования банка исключат из реестра требований к банкроту. Суды смогут применять эти правила к делам граждан, которые инициированы до принятия закона, но чья недвижимость еще не продана.

Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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