Финляндия готовит запрет на сделки с надвижимостью для россиян

В ближайшее время в Финляндии готовятся принять законопроект о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью. Об этом сообщил министр обороны Антти Хяккянен.

По его словам, в начале осени соответствующий проект документа поступит в правительство и будет обрабатываться в числе приоритетных задач, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на текущей неделе Хяккянен отклонил заявку бизнесмена, имеющего российское и швейцарское гражданство, на сделку с недвижимостью.

В конце января власти Финляндии создали рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости физическим и юридическим лицам из России, а также подготовки соответствующего законодательства.

В конце июня стало известно, что правительство Финляндии готовится сделать проще процедуру конфискации недвижимости у собственников.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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