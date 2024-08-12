Цены на жилье на вторичном рынке упали в 11 крупнейших городах России

Спрос на вторичном рынке жилья в ряде крупных городов России снизился на фоне роста ключевой ставки. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья упала более чем на 3% за прошлый месяц, следует из данных федеральной компании «Этажи».

Высокие ставки по ипотеке и рост ключевой ставки привели к охлаждению спроса на рынке вторичного жилья. Конкуренция среди продавцов обострилась, и стоимость квадратного метра снизилась более чем на 3% по итогам июля. При этом, продавцы по-прежнему готовы делать скидку 5,7% от начальной цены.

Заметнее квадратный метр на вторичном рынке жилья подешевел в Санкт-Петербурге (–3,2%), Волгограде (–3,1%), Краснодаре (–2,9%), Новосибирске (–2,8%), Уфе (–2,4%), Ростове-на-Дону (–2%), Екатеринбурге (–1,7%), Омске (–1,5%), Воронеже (–1,3%) и Красноярске (–1,1%). Меньше всего цены изменились в Перми – на 0,4%, приводят данные «Известия».

В Москве средняя стоимость квадрата готового жилья подорожала на 0,3%. В целом по стране квадратный метр подешевел на 0,7% в связи с устойчивыми ценами в малых городах. По сравнению с августом прошлого года разница в ценах составила +7,2%.

Аналитический центр ДОМ.РФ спрогнозировал устойчивость цен на недвижимость и подорожание в границах инфляции. Эксперты предсказали постепенное выравнивание стоимости квартир на первичном и вторичном рынках.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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